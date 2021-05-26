На Ставрополье создадут макет Железноводска

Макет курортного города Железноводска с достопримечательностями, санаториями и знаковыми местами создадут на "Острове Гулливера", где уже созданы макеты местных гор, сообщает мэрия города.

"Точный макет города-курорта разрабатывают в Железноводске. 3D-макеты должны соответствовать внешнему виду оригинала достопримечательности или малой архитектурной форме в элементах формы, декора и цветовых решений. Макеты достопримечательностей будут выставлены на постоянное экспонирование в нижней части Курортного парка на "Острове Гулливера", - приводит пресс-служба слова мэра города Евгения Моисеева.

Глава Железноводска также отметил, что свои варианты 3D-макетов предложат воспитанники региональных центров молодежного инновационного творчества. По его словам, они превращают новые идеи в конкретные технологии, а также открывают дорогу к созданию конечной инновационной продукции, которая в дальнейшем будет применена на практике.

"Участие в конкурсе позволит развить творческую активность молодежи и школьников, привлечь их к решению актуальных задач современной науки, выявить талантливых участников", - подчеркнул Моисеев.

"Остров Гулливера" был открыт в 2020 году на Курортном озере города. На площадке созданы миниатюры гор-лакколитов, которые окружают курорт. На острове расположены вершины Железная, Машук, Развалка, Медовая, Змейка и Бештау.