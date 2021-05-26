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МИД России обещает Британии "жесткий соразмерный ответ" на возможные санкции против "Северного потока-2"

МИД России обещает Британии &quot;жесткий соразмерный ответ&quot; на возможные санкции против &quot;Северного потока-2&quot;

Россия даст жесткий, но адекватный ответ, если Британия введет санкции против "Северного потока-2" из-за инцидента с посадкой самолетом Ryanair в Минске, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", - подчеркнула дипломат.

Представитель ведомства уточнила, что слова главы Форин Офиса о возможных рестрикциях в отношении "Северного потока-2" были ожидаемы в рамках "знаменитой британской логики".

Мария Захарова констатировала, что Лондон в последние десятилетия ведет иррациональную политику, так что Британия фактически стала заложницей зараженных русофобией ставленников своего политического истеблишмента.

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Вестник Кавказа

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