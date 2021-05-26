Сергей Меликов: дагестанские пляжи могут конкурировать с турецкими

При правильном использовании земельных участков и привлечении инвесторов дагестанское побережье не будет ничем уступать турецкому, - уверен врио главы республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Теоретически мы можем сделать наше побережье не хуже, чем в Турции. Но на практике мы этого сделать сейчас не можем, потому что отдельные лица ставят свои интересы гораздо выше интересов республики", – сказал он, обратив внимание руководителей органов власти на проблему правового использования земель на побережье Каспийского моря, передает "АиФ-Дагестан".

Главам муниципалитетов ранее было поручено привести пляжи в соответствие с нормами и стандартами, а также сформировать пляжные территории.

"Что делается в этом плане в Махачкале, Каспийске, Избербаше и других приморских территориях? Найдите возможность хотя бы начать привлекать малый и средний бизнес, и тогда будут деньги для развития", – поручил Меликов.

Напомним, в республике насчитывается 22 зарегистрированных пляжа – на территории Махачкалы, Дербента, Избербаша, Каспийска, Каякентского и Карабудахкентского районов.