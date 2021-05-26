В Махачкале горит десятиэтажный дом

В одном из многоэтажных домов в Махачкале произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Огонь вспыхнул на седьмом этаже десятиэтажного дома, расположенного по улице Гайдара Гаджиева.

Из-за пожара были эвакуированы 25 человек, шестерых спасли из горящей квартиры, в том числе двух детей.

В ведомстве также сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время на месте работают девять единиц техники, передает "Интерфакс-Юг".