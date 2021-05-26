Турецкий мафиози бросил вызов Эрдогану

В Турции уже третью неделю разгорается политический скандал, претендующий на звание самого громкого за всю современную историю республики. Информационную бомбу взорвал бывший турецкий мафиози по имени Седат Пекер. Этот 49-летний мужчина, неоднократно судимый и отбывший срок за создание преступной организации, один за другим публикует разоблачительные видео. Его ролики, которые он снимает в Абу-Даби, в совокупности посмотрели больше 60 млн человек – огромная цифра для страны с населением в 80 млн граждан. В своих роликах Пекер обрушивается с обвинениями на видных политических деятелей из правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Кто попал под огонь "разоблачителя"?

Под огонь попал нынешний глава МВД Сулейман Сойлу, которого считают преемником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и экс-руководитель МВД и Минюста Мехмет Агар. Агара мафиози называет главой "глубинного государства", управляющего реальной властью в Турции. В частности, Агар был обвинен в том, что по его указу в доме Пекера в апреле провели обыск. Второе обвинение против Агара состоит в том, что он как "серый кардинал" руководит незаконным оборотом наркотиков, используя влияние на действующего министра Сойлу. Третье обвинение – Агар якобы участвовал в убийстве двух журналистов в 90-х годах. В других видео криминальный авторитет очерняет самого Сулеймана Сойлу, обвиняет в том, что Сойлу обещал ему возвращение и реабилитацию в Турции, но вместо этого устроил гонения и облаву в его доме.

Пекер прямо говорит, что Сойлу метит на место президента и во время пандемии в апреле 2020 года демонстративно ушел в отставку, чтобы показать свою силу. Как мы помним, Эрдоган тогда попросил Сойлу не покидать свой пост, а тот охотно остался.

Третья фигура, которую разоблачает Пекер – бывший премьер-министр и близкий к Эрдогану лидер ПСР Бинали Йылдырым, а точнее, его сын. Пекер рассказывает, что Эркан Йылдырым летал в Венесуэлу и арендовал там помещение в порту, после того как Колумбия конфисковала 5 т кокаина, следовавшего в Турцию. Мафиози намекает на то, что якобы сын экс-премьера замешан в контрабанде наркотиков.

Некоторые журналисты и эксперты считают, что конечной целью всей этой "Ютуб-кампании" является сам руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Потому что Пекер разоблачает самых близких к нему людей. Рейтинги правящей партии ПСР сейчас и так не самые высокие на фоне пандемии, безработицы и инфляции. А эти разоблачения могут еще больше ударить по ПСР в случае досрочных парламентских выборов.

"Хотя Пекер не коснулся "брата Тайипа", как он называет президента, атаки на ближайшее окружение Эрдогана ясно показывают, что он является конечной целью. Видео вызвали лишь косвенный упрек со стороны самого Эрдогана, который на прошлой неделе заявил, что его партия заслужила доверие и принесла мир Турции, взяв на себя борьбу с преступными бандами, когда она пришла к власти 19 лет назад", - пишет британская газета The Guardian.

Мотивы Пекера

Прежде чем перейти к возможным последствиям, давайте разберемся с причинами этих "сливов", и подумаем, можно ли им доверять. Начнем с того, что подвигло криминального авторитета делать столь громкие заявления?

Здесь можно начать с личностного уровня. Во-первых, Седата Пекера возмутило, что турецкое МВД с согласия Сойлу провело рейд в его доме и полиция наставила оружие на его детей. Почти в каждом выпуске он говорит, что сровнял бы небо с землей, если бы хоть один волос упал с головы его ребенка. Во-вторых, Пекер рассказывает, что он постоянно был в бегах. То его из Сербии выгоняли, то из Македонии, то Марокко. Его везде депортировали, и понятно, что все эти действия происходили по просьбе властей в Анкаре, где его разыскивали. "Я сидел тихо и читал книги. Но меня вдруг побеспокоили и заставили перемещаться. Они разбудили зверя", - говорит Пекер.

Если затрагивать политические мотивы материалов Пекера, то тут может быть множество вариантов. Автор телеграм-канала "Повестка дня Турция" Яшар Ниязбаев допускает, что Пекер может быть как инструментом в руках Эрдогана для устранения влиятельного главы МВД Сойлу, так и оружием против самого Эрдогана.

"Я не знаю, в чьих интересах действует Пекер. Есть несколько версий. Первая - он действует в интересах Эрдогана по своей воле. Дискредитируя Сойлу и его окружение, зная, что Сойлу метит в президенты. Второе - он действует в интересах Эрдогана и по договоренности с президентом страны по той же причине, что у Сойлу высокий рейтинг и амбиции. Третье - он действует из обиды в своих интересах. Четвертое - Пекер действует в интересах внешних сил, вредит руководству Турции и делает он это, потому что его вытеснили из Турции, при том что у него большая армия поклонников. Возможно, он не ожидал такого эффекта", - пояснил Ниязбаев.

Руководитель канала "Голос Турции" Сахиб Бекир полагает, что Пекера мог испугаться выхода на свободу другого криминального авторитета, либо же у МВД было на него хорошее досье. "Скорее всего, Сулейман Сойлу нашел против него что-то важное и решил его арестовать, поэтому Пекер сбежал. Другая причина его бегства могла быть связана с тем, что недавно освободили Алааттина Чакыджи. Это один из самых опасных людей и самых крупных мафиози Турции. У Чакыджи есть зуб на Пекера. И не факт, что, если бы Пекер остался бы в Турции, его труп не нашли бы в ванне его же дома", - отметил эксперт.

Можно ли доверять сказанному Пекером?

Яшар Ниязбаев полагает, что верить Пекеру не стоит. "Я считаю, что нельзя принимать заявления Пекера на веру, но в тоже самое время нужно обращать внимание на то, что он говорит. Этого требуют многие эксперты в Турции, которые комментируют его заявления, так как он дает признательные показания, говорит о тех вещах, с которыми он связан лично или имеет информацию. Информация оглашена. Ее услышали миллионы граждан Турции, и им нужны ответы. Именно поэтому министр внутренних дел решился отвечать на эти утверждения. Хотя он считает их голословными и клеветой, но он обратился в суд, чтобы прокуроры проверили все заявления, в том числе связанные с ним", - подчеркнул он.

Сахиб Бекир обращает внимание на то, что у Пекера нет ни одного документального подтверждения, и именно этим он отличается от Ассанжа и Сноудена: "Пекер не подкрепляет ни одно свое слово фактами или документами. Его некоторые силы пиарят и хотят выдать за Сноудена или Асанжа. Но и Сноуден, и Ассанж, выдавая секреты, приводили факты, документы. Пекер – просто бандит, человек, не имеющий никакой власти, желающий пиариться, не выдавая ни одного факта. Я не знаю, как можно ему верить?", - указывает эксперт

Глава канала "Голос Турции" обратил внимание на словам Пекера о том, что якобы Сойлу контролирует наркобизнес. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит Турцию в пример борьбы с наркотиками. "Именно при Сойлу начали активно давить всю наркоторговлю и арестовывали популярных рэперов за пропаганду марихуаны в их клипах. Такого до Сойлу в МВД не было", - добавил Бекир.

Иностранный след?

Кем бы ни был Пекер и кто бы за ним не стоял, одно для всех нас ясно: Интернет превратился в мощное оружие. Говорил бы Пекер то же самое лет 20 назад, никого бы это не интересовало. Его слова просто не пустили бы в печать. А сейчас есть "Ютуб", и каждый делает и говорит все, что хочет. Управление "Ютубом" находится за океаном, и, учитывая разногласия США с Эрдоганом по ряду вопросов, вряд ли Вашингтон как-то будет вмешиваться в эту внутритурецкую историю.

Мы склоняемся к тому, что все, что делает Пекер, направлено против всей действующей власти Турции. Министр внутренних дел Сойлу, даже если у него есть какая-то конкуренция за право на пост президента с зятем Эрдогана Бератом Албайраком, все-таки является важной для президента фигурой. Сойлу - связывающее звено между партией Эрдогана и националистами из MHP, без которых ПСР не может иметь большинства в парламенте. Поэтому, даже если в своих видео Пекер не трогает Эрдогана и называет его "старшим братом", это еще ни о чем не говорит. Возможно, его подлинная цель - ослабить команду Эрдогана и потом уже в этой мутной воде ловить свою рыбу. Ведь, несмотря на сложности с пандемией, у Эрдогана непререкаемый авторитет. Никто в Турции не может оспорить его достижений в Сирии, Ливии, Ираке и вообще на внешнеполитической арене. И поэтому Пекер берется за приближенных Эрдогана и пытается свалить ключевого министра. Это как в шахматах: хочешь поставить мат, убей ферзя.

Кроме того, не исключено, что Пекер в своей кампании действуют не в одиночку. Возможно, он координирует свои усилия с оппозицией, которая резко ополчилась на Сойлу, ПСР и Эрдогана. А возможно, у Пекера есть и внешние спонсоры. Например, в лице ОАЭ, где он, собственно, и получил прибежище. Известно, что руководство Эмиратов находится в жестком конфликте с Турцией из-за Ливии. Эмиратцы проводили с греками военные учения в Средиземном море, где турки и греки спорят за месторождения газа. А в Ливии проэмиратский генерал Халифа Хафтар потерпел поражение от армии Сараджа, которую поддержала Турция. Так что мотивов свалить Эрдогана у ОАЭ вполне достаточно.