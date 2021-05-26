Зурабишвили помиловала 12 осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости страны помиловала 12 заключенных.
В пресс-службе главы государства пояснили, что учреждение по исполнению наказаний покинут трое заключенных, еще семерым осужденным сокращен срок тюремного заключения.
Уточняется, что двое из двенадцати помилованных были приговорены к условному сроку наказания.
Ранее сообщалось, что сегодня Грузия празднует День независимости.
Вестник Кавказа
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