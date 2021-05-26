Зурабишвили помиловала 12 осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости страны помиловала 12 заключенных.

В пресс-службе главы государства пояснили, что учреждение по исполнению наказаний покинут трое заключенных, еще семерым осужденным сокращен срок тюремного заключения.

Уточняется, что двое из двенадцати помилованных были приговорены к условному сроку наказания.

Ранее сообщалось, что сегодня Грузия празднует День независимости.