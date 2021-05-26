Собянин предложил оборудовать в ресторанах зоны для привившихся посетителей

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением о создании в ресторанах отдельных зон для посетителей, сделавших прививку от коронавируса COVID-19.

"Делайте зону, свободную от ковида у себя в ресторане, где люди с прививками находятся", - сказал градоначальник, обращаясь к предпринимателям на встрече в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ.

Он подчеркнул, что когда Москва потеряла за год половину туристов, преимущественно иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, кафе и ресторанов. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - цитирует мэра ТАСС.

На встрече предприниматели предложили Собянину снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно - не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Градоначальник отметил, что обсудит данный вопрос с профильными ведомствами.

Помимо этого, участники встречи высказались за проведение инспекции антиковидных мер. "Очень хорошая идея. Давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам. Ревизию этих мер проведем", - сказал Собянин.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве на сегодняшний день зарегистрировано 1 164 017 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 049 246 человек, умерли 19 826.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлено 5 026 168 случаев заражения.