Сергей Аксенов: Крым преодолел пик безводья

Крым преодолел сложный период в решении вопроса обеспечения питьевой водой, - сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать…", - отметил он, передает РИА Новости.

В Симферополе и Ялте сейчас отключения происходят только в ночное время, остается решить до конца вопрос обеспечения водой всех населенных пунктов полуострова, - добавил он, отметив: даже если осадков не будет, Крым сможет с честью выйти из этой ситуации.