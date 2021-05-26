В МЧС сообщили о последствиях ливней в Дагестане

Ливни повредили 70 домостроений в пяти населенных пунктах Хунзахского района Дагестана, проинформировали в региональном МЧС, отметив, что также местами подмыты внутрисельские и нарушено энергоснабжение.

Так, в пяти населенных пунктах региона – Тагада, Уздал Россо, Кахикал, Гоцатль Малый и Гоцатль Большой пострадали от воды 70 домостроений, а также было нарушено энергоснабжение.

"В селах Урхучи, Цунимаха, Аметерк, подтоплены 12 жилых домов, местами подмыты внутрисельские дороги, повреждены частные огороды", - приводит сообщение экстренного ведомства ТАСС.