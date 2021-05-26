На Кубани разрешили строить высотки рядом с морем

Депутаты Заксобрания Краснодарского края сегодня изменили нормы высотного строительства в прибрежной полосе курортных городов и населенных пунктов.

Сразу в двух чтениях они утвердили поправки в Градостроительный кодекс Краснодарского края, внесенные губернатором Вениамином Кондратьевым.

"С 2019 года в крае действует запрет на жилищное строительство в 500-метровой зоне, и отельеры его оценили, земля для них стала доступнее. Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4 и 5-звездочных отелей", - пояснил свою позицию глава региона, передает "Интерфакс".

Новые поправки в Градостроительный кодекс предусматривают изменения максимальной высоты возводимых зданий: теперь на расстоянии 100 м от берега предлагается увеличить максимально разрешенную высоту строений до 21 м, от 100 до 300 метров - до 25 м, на расстоянии от 300 до 500 метров - до 30 м.

Это позволит привести к единому архитектурному облику курорты Краснодарского края и сделать их еще более привлекательными для туристов и инвесторов.