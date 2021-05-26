Злоумышленники поживились ЛЭП в Карачаево-Черкесии

С шести опор ЛЭП злоумышленники срезали 45 стальных уголков массой почти 600 кг в Карачаево-Черкесии. Факт хищения установлен сотрудниками компании "Россети Северный Кавказ". Стоимость похищенного превышает два миллиона рублей.

Специалисты компании отмечают, что похищенные крепежные элементы обеспечивали устойчивость тяжелых металлических конструкций ЛЭП. "В настоящее время отсутствие необходимого количества уголков может привести к падению многотонных опор, что ставит под угрозу надежность энергоснабжения около 4 тысяч жителей в пяти высокогорных аулах Учкуланского ущелья", - сообщили в компании.

В настоящее время расследованием инцидента заняты правоохранители. Виновных ждет наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.