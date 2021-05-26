Новый Свет ждет туристов

Этим летом в связи с закрытием европейских курортов Крым ждет наплыв туристов. Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму советует посетить Новый Свет - небольшой курортный поселок (всего 1,2 тыс. населения), который лучше других крымских курортов подходит для любителей умиротворения, пеших прогулок и гастрономии. Именно здесь князь Лев Голицын основал завод шампанских вин, к нему заезжал в гости император Николай II с семьей, по его приглашению в гроте-винохранилище пел легендарный Шаляпин.

”Новый свет!” - воскликнул Николай II в 1912 году во время прогулки с князем Голицыным по поселку, расположенному на берегу Зеленой бухты. С тех пор Парадиз (рай) известен всем как Новый Свет - невероятно красивое место и удивительная туристическая локация.

Новый Свет - место для тех, кто любит горы и море. В этом историческом поселке как любители активного отдыха, так и те, кому больше по душе спокойное времяпровождение смогут насладиться всеми благами, которыми располагает чарующая природа и предлагают местные предприятия.

Туристы могут взять в аренду каяки и катамараны, отправиться на экскурсию на катере или обратиться к гиду, который расскажет обо всех знаменательных вехах в истории поселка время похода по знаменитой Тропе Голицына.

Горная тропа, вырубленная на склоне горы Коба-Кая, была создана к приезду императора Николая II в 1912 году по указанию князя Льва Голицына, знаменитого на весь мир винодела. Тропа, длина которой составляет 5470 метров, не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника. Грот Голицына, Синяя Бухта, Мыс Капчик, Голубая бухта и Царский пляж - места, которые обязательно нужно увидеть тем, кто оказался в Новом Свете.

В 2021 году на мысе Капчик был открыт 77-метровый Сквозной грот, ранее недоступный для посещения. Он соединяет Голубую и Синюю бухты и представляет собой удивительное природное образование. В гроте можно услышать (и даже увидеть!) летучих мышей, охладиться в жаркий день, одновременно наслаждаясь видами, открывающимися на море.

Тропа Голицына, помимо своей необычайной красоты, довольно легкий и безопасный маршрут. Его смогут осилить как маленькие дети, так и люди пожилого возраста. Вдоль тропы установлены ограждения на особо опасных участках с обрывами, есть указатели, чтобы посетители случайно не оказались в оползневой зоне.

Надевайте удобные кроссовки или ботинки, нанесите солнцезащитный крем, не забудьте взять воду и смело отправляйтесь покорять Тропу Голицына!