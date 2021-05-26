В НАТО призвали власти Беларуси немедленно освободить основателя NEXTA

Североатлантический совет решительно осуждает вынужденное перенаправление самолета авиакомпании Ryanair в Минск, а также снятие с самолета и арест основателя NEXTA Романа Протасевича, путешествовавшего на борту, и Софии Сапеги. Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном в Брюсселе по итогам заседания послов стран альянса по инциденту в Беларуси.

В НАТО отметили, что "этот неприемлемый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа".

В документе также сообщается, что Североатлантический совет поддерживает проведение срочного независимого расследования инцидента с посадкой самолета. Кроме того, Совет НАТО поддерживает "меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент".

Помимо этого, в заявлении НАТО обращается внимание на то, что задержание основателя NEXTA Романа Протасевича "является оскорблением принципов политического инакомыслия и свободы прессы". "Белоруссия должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу Сапегу. Союзники по НАТО призывают Белоруссию уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - сказано в тексте.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.