Ставрополье примет детский православный казачий фестиваль

В Ставропольском крае пройдет Всероссийский православный детский казачий фестиваль под названием "Будущее России – это мы".

Мероприятие состоится в селе Высоцком Петровского округа с 3 по 6 июня, сообщил на своей странице в Instagram глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Посетители ждут мастер-классы по колокольному звону и езде на лошади, казачьим ремеслам, различные выставки, авиашоу, а также концерты известных российских артистов.

Участниками мероприятия станут детско-юношеские команды казачьих военно-патриотических клубов и объединений, молодежных советов, клубов, общественных объединений, учреждений и организаций отрасли молодежной политики, победители творческих фестивалей и конкурсов.