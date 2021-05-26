Россиян могут избавить от назойливой рекламы лекарств

В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах, - следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается установление запрета на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах", - говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА Новости.

Автор законопроекта, депутат от ЛДПР Максим Зайцев, уточняет, что хоть реклама лекарственных препаратов и сопровождается предупреждением о наличии противопоказаний к их применению, граждане зачастую не обращают внимание на эти сообщения, тогда как согласно открытым источникам информации, в год в России из-за неправильного применения лекарственных средств умирают около 55 тыс человек.

Запрет на рекламу лекарств в теле- и радиопрограммах будет способствовать тому, что граждане вместо самолечения будут более ответственно относиться к своему здоровью, - уверен автор законопроекта.