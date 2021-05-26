На парламентские выборы Пашинян пойдет первым от правящей партии

Список правящей партии Армении "Гражданский договор" на выборах в парламент, назначенных на 20 июня, возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, - стало известно из опубликованного партией списка на ее официальной странице в Facebook.

Вторым номером в списке идет спикер законодательного органа Арарат Мирзоян, также в первую пятерку входят глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и крупный предприниматель Хачатур Сукиасян, - передает РИА Новости.

В партийном списке также два вице-спикера парламента – Лена Назарян и Ален Симонян, министр окружающей среды Романос Петросян, депутат Арпине Давоян, а также экс-министр здравоохранения, глава аппарата премьера Арсен Торосян.