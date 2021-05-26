На Москву обрушится ночной ливень

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что надвигающийся на Москву грозовой фронт предстоящим вечером и ночью опрокинет на столицу до 33% месячной нормы осадков.

"В Москве может выпасть до 16,8 миллиметров осадков, это 33% месячной нормы. Это хороший, освежающий ливень после летнего тепла", - цитирует собеседника РИА Новости.

Уточняется, что в последующие дни в столице также не исключены кратковременные ливневые дожди и грозы.