На Москву обрушится ночной ливень
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что надвигающийся на Москву грозовой фронт предстоящим вечером и ночью опрокинет на столицу до 33% месячной нормы осадков.
"В Москве может выпасть до 16,8 миллиметров осадков, это 33% месячной нормы. Это хороший, освежающий ливень после летнего тепла", - цитирует собеседника РИА Новости.
Уточняется, что в последующие дни в столице также не исключены кратковременные ливневые дожди и грозы.
Вестник Кавказа
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