Геленджикские полицейские будут патрулировать набережную от "самокатчиков"

На предстоящий летний сезон власти Геленджика очистят городскую набережную от электросамокатов – такое решение принял мэр Геленджика Алексей Богодистов в ходе совещания, посвященного подготовке к курортному сезону, которое прошло накануне.

Засилье электросамокатов на набережной часто приводит к травмированию людей, в связи с чем для их безопасности и максимальной расчистке набережной от самокатов власти Геленджика решили подключить полицию, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта, передает портал Юга.ру.

Ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов, предложив внести изменения в правила дорожного движения.