Кремль: "перезагрузки" отношений с США не будет

Первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена не решит всех разногласий в отношениях России и США, - заявил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия, вряд ли приходится. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", - сказал представитель Кремля, отметив, что Москва не ждет от встречи лидеров перезагрузки отношений РФ и США.

"Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях", - пояснил Песков, отметив, что сейчас особенно сказывается "инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в двусторонних отношениях" РФ и США.

Тем не менее, предстоящая встреча двух лидеров очень значима: они получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира", - отметил Песков, пояснив, что речь идет в том числе о вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В то же время пресс-секретарь российского лидера уверен, что на встрече с Байденом Владимир Путин не станет поднимать тему санкций. Также не планируется и подписания каких-либо документов по итогам саммита.