Казахстан не намерен спешить со строительством АЭС

Казахстан не будет спешить со строительством атомных станций. Такое заявление сделал сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", - сказал он.

Токаев также согласился с мнением специалистов, которые отмечают, что окончательно списывать со счетом атомную энергетику пока преждевременно. "Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан", - цитирует казахстанского президента ТАСС.