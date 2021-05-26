Мессенджер WhatsApp обзавелся долгожданной функцией

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме.

В обновленной версии приложения можно будет воспроизводить голосовые сообщения на скорости 1x, 1.5x и 2x. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обновить приложение WhatsApp до версии 2.21.100.

В WhatsApp также сообщили о специальных уведомлениях. Если пользователя упомянули в групповом чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок "@", передает "Российская газета".

Напомним, подобная функция для voice-сообщений уже на протяжении нескольких лет работает в Telegram.