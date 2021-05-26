В Баку стартовали подиумные тренировки в преддверии 16-го ЧМ по аэробной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки спортсменов, которым предстоит участвовать в предстоящем 16-м чемпионате мира по аэробной гимнастике.

Спортивное мероприятие состоится с 27 по 29 мая. Участниками состязаний станет 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе соревнований гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп.

Впервые Азербайджан принял чемпионат Европы по аэробной гимнастике в 2019 году.