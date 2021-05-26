Нацфонд развития Ингушетии поможет ввести в республике два новых медцентра

Национальный фонд развития Ингушетии профинансирует строительство очистных сооружений для онкологического диспансера и центра фтизиопульмонологии, - заявил сегодня глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Проекты были исполнены с нарушениями, и их сопровождение которых продолжает обременять бюджет республики, поскольку построены они были без обязательных очистных сооружений", - отметил глава региона, передает "Интерфакс-Юг".

Сооружения по обеззараживанию сточных вод в этих лечебных учреждениях будут установлены за счет средств Нацфонда развития Ингушетии: уже разрабатывается проектно-сметная документация, а для изучения грунтовых вод ведутся инженерно-геологические изыскания. Также достигнуты соглашения с поставщиками модульных очистных сооружений, - добавил Калиматов.