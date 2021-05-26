В Азербайджане отпразднуют 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в республике пройдут торжественные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В этой связи республиканскому Минобразования поручено подготовить и осуществить совместно с министерством культуры план действий по организации торжеств, а Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Академия была создана в 1921 году после доклада композитора Узеира Гаджибекова, в котором говорилось о необходимости создания в республике высшего учебного заведения музыкальной направленности.

Впоследствии Гаджибеков стал одним из преподавателей и основал восточное отделение консерватории, где национальная музыка преподавалась как устно, так и по нотам.

В 1939 году Гаджибеков стал ректором консерватории. После его смерти музыкальное образовательное учреждение было названо его именем. В 1991 году консерватория была переименована в Бакинскую музыкальную академию.