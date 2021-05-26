МИД Беларуси не исключает выход страны из "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на фоне ужесточения санкций может потерять всякий смысл участие республики в "Восточном партнерстве".

"Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл. Рассматриваются и другие меры реагирования", - цитирует его агентство Белта.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Минск может приостановить и взаимодействие с Евросоюзом по борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, ограничения в сотрудничестве могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Белоруссии. "Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России", - поведал Макей.

При этом он обратил внимание на то, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. "Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - заметил глава МИД.