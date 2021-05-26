Кубанские депутаты запретили застройку сельхозземель

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края ввели запрет на перевод земель сельскохозяйственного назначения под проекты жилищного строительства - изменения в закон были приняты сегодня на сессии краевого парламента.

"Этим законом мы сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, отраслей, отрасли виноградарства и виноделия. Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она - либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это же неправильно. Если мы отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. Поэтому за этот закон придется в итоге бороться - ведь это миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения - уже у них", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

Кубань, прежде всего, - гарант продовольственной безопасности России, но с такой динамикой жилищного строительства говорить о развитии как сельского хозяйства, так и курортной отрасли уже не придется. Нужно использовать имеющиеся в законах способы, позволяющие приостановить эти процессы, разобраться ", - сказал глава парламента Кубани Юрий Бурлачко.

В регионе создадут уполномоченный орган власти, который будет вести реестр сельхозземель.