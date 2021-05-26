Менеджер Нурмагомедова рассказал, с кем стоит сразиться Сен-Пьеру вместо Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру провести бой с обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом.

"Лучший боец сейчас - Камару Усман. Этот парень не проиграл ни одного боя в UFC, он разбил всех. Если Жорж Сен-Пьер хочет вернуться и сразиться с кем-то неуязвимым, как ему хотелось бы, - вот", - отметил менеджер российского бойца.

По его мнению, это был бы крутой бой. "Я был бы более чем счастлив. UFC тоже. Это будет такой крутой бой", - цитирует Абдель-Азиза Bloody Elbow.

Ранее Абдель-Азиз заявил, что Сен-Пьер предложил провести бой его подопечному Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Он является бывшим чемпионом UFC в полусредней и средней весовых категориях. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.