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Уснувший водитель устроил смертельное ДТП в Узбекистане

Уснувший водитель устроил смертельное ДТП в Узбекистане

В Самаркандской области Узбекистане произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария случилась 20 мая 03:30 на участке международной автомобильной дороги М39 "Алматы-Ташкент-Термез", проходящей через махаллю "Куштамгали", передает Podrobno.uz.

В областном УВД рассказали, что 31-летний водитель автомобиля Cobalt заснул за рулем и въехал в КамАЗ, после чего в легковушке произошло возгорание.

В результате аварии два пассажира Cobalt погибли на месте от полученных травм. Водителя и еще одного пассажира легкового автомобиля госпитализировали с ожогами.
По данному факту ведется расследование.

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Вестник Кавказа

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