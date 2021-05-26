Власти Грузии закрыли дорогу в Тушети из-за снегопада

Невероятно, но факт: высокогорный грузинский район Тушети засыпало снегом, власти приняли решение закрыть дорогу, - говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры в Facebook.

"В Тушети обильный снегопад. Дорога закрыта из-за осадков и опасности схода лавин. Из-за снега и опасности схода лавин на 36-44 км автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало запрещено движение для всех видов автотранспорта", – говорится в заявлении, передает Sputnik Грузия.

Живописная дорога длиной в 72 км, связывающая главный город Кахети Телави с высокогорным селом Омало считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире, она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.