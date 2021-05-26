В МИД Турции прокомментировали встречу Путина и Байдена

Дипломатический источник в МИД Турции сообщил о том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена важна для стабильности на Ближнем Востоке.

"Налаживание диалога между двумя крупными государствами и преодоление проблем путем переговоров важно для стабильности двух стран и региона [Ближнего Востока]", - сказал он, отметив, что стабильность в отношении США и РФ положительно скажется на отношениях между евроатлантическими организациями и российской стороной, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.