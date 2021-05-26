Грозный и Каир свяжут авиарейсы

Начиная со 2 июня российская авиакомпания Nord Wind будет выполнять перелеты из Грозного в Каир.

По словам гендиректора международного аэропорта Грозный "Северный" Альви Шахгириева, рейс был запланирован заранее как альтернатива для пассажиров после приостановки авиасообщения с Турцией. "Регулярный рейс в Каир – первый в истории аэропорта Грозный. Очень надеемся, что все пойдет по плану, и мы начнем обслуживать авиаперелеты в Египет", - сказал он, передает "Чечня сегодня".

Он также отметил, что разрешение на выполнение рейсов от египетской стороны получено и пройдено согласование в федеральном оперштабе по недопущению распространения коронавируса.

Перелеты будут выполняться раз в неделю, по четвергам.