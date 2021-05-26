Президент Польши ждет Грузию в объединенной Европе

Президент Польши Анджей Дуда заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, что ждет республику в объединенной Европе.

"Грузины, ждем вас в объединенной Европе, так как века, вы - часть ее наследия, мы ожидаем вас в НАТО, потому что вы - гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и строительства благополучия своего будущего", - сказал польский лидер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на страницах истории Польши значительное место занимают грузинские офицеры, которые присоединились к армии Польши. "Польша, мы и грузины постоянно замечаем друг за другом и уважаем великую любовь к свободе. Мы неоднократно боролись за нашу и вашу свободу", - отметил Дуда.

Он также призвал не забывать, что однажды обретенная свобода никогда не будет вечной. "Как сказал наш великий соотечественник, Святой Иоанн Павел II, свобода нам была дана, но также была доверена, поэтому мы должны заботиться о ней и защищать её с полной ответственностью", - цитирует польского президента "Грузия Online".