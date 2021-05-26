Главу донской строительной компании заподозрили в миллионных неуплатах налогов

Директора донской компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

В период с 2015 по 2017 годы мужчина уходил от налогов, организовав поддельный документооборот со взаимозависимыми организациями и включая в отчетность заведомо ложные сведения, что позволило ему недоплатить государству 68 млн рублей", - установило следствие, передает "АиФ-Ростов".

Следствие избрало подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде, следственные действия в отношении него продолжаются, - добавили в СК по региону.