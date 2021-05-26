Путин и Лукашенко встретятся 28 мая

В пятницу, 28 мая, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, у нас готовится такой рабочий визит (Лукашенко в РФ - прим. ред). Это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

При этом он подчеркнул, что заявлений для прессы по итогам не запланировано.

Помимо этого, Песков указал на то, что два президента обычно информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран, в связи с чем можно ожидать, что на предстоящей встрече главы государств могут затронуть экономические вопросы, в том числе ситуацию вокруг госдолга Беларуси.