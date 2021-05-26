ДТП с участием восьми автомобилей в Ангрене унесло жизни семи человек

В понедельник, 24 мая, в Ангрене (Ташкентская область) произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Авария случилась примерно в 9:30 по местному времени на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". В ДПТ столкнулись грузовой автомобиль MAN и семь легковых машин - два Lacetti, две Nexia-3, Cobalt, Gentra и Matiz.

В ведомстве рассказали, что водитель грузовика с прицепом, направлявшегося в Ташкент из Намангана, потерял управление, опрокинулся и столкнулся с легковыми машинами неподалеку от железнодорожного переезда. Один автомобиль Lacetti загорелся.

В результате ДТП погибли семь человек, еще 14 получили различные травмы.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, передает Газета.uz.