Казахстан готов выплачивать детские пособия до 18 лет

Депутаты Мажилиса Казахстана предложили ввести в стране одно универсальное пособие в сумме средней зарплаты на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое по праву рождения и гражданства страны.

Как отметила депутат Айжан Скакова в своем запросе на имя премьер-министра страны Ералы Тугжанова, ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго - 19 865 тенге, на третьего - 22 898 тенге, на четвертого и более детей - 25 961 тенге, что составляет в день от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как только на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге, - передает "АиФ-Казахстан".

"Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки, помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми - только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены", - сказала она.

"Депутаты фракции НПК предлагают упразднить все виды пособий и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Казахстана, в сумме средней заработной платы, которое должно покрывать потребности ребенка в соответствии с детской потребительской корзиной и потребности матери в период ухода за ребенком", - подчеркнула Скакова.

При этом предлагается предусмотреть на это дополнительные денежные средства для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.