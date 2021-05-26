Краснодар обезопасят от аварийных отключений

Использования электроэнергии в пиковые летние периоды в Краснодаре будет распределяться по различным энергоцентрам, сообщил в ходе брифинга главный инженер краснодарского филиала ПАО "Россети Кубань" Владимир Безуглый, отметив, что профилактика поможет снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

"Для повышения надежности, совместно с НЭСК-электросети были отработаны вопросы перевода питания на другие энергоцентры", - сказал он.

Напомним, что в июле прошлого года в краевой столице происходили массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети". ЧП были связаны с повышенной нагрузкой на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой.