Раскаленный чугун расплескался на рабочих в Казахстане

Двое рабочих были госпитализированы с ожогами, полученными в результате производственной аварии, которая произошла на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Темиртау".

По данным пресс-службы компании, при подъеме крана в миксерном отделении конвертерного цеха упал чугуновозный ковш.

В результате пострадали машинисты крана. Они находятся в ожоговом центре областного медицинского центра Караганды. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

В связи с ЧП, управлением по инспекции труда создана комиссия, передает Sputnik Казахстан.