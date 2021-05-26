Асадов поздравил Гарибашвили с Днем независимости Грузии
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии.
В послании выражено удовлетворение состоянием опирающихся на глубокие исторические корни многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией. Также отмечено развитие стратегического партнерства стран.
В заключение премьер-министр Азербайджана выразил уверенность в успешном продолжении динамичного развития двусторонних отношений.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться