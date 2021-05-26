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Асадов поздравил Гарибашвили с Днем независимости Грузии

Асадов поздравил Гарибашвили с Днем независимости Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии.

В послании выражено удовлетворение состоянием опирающихся на глубокие исторические корни многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией. Также отмечено развитие стратегического партнерства стран.

В заключение премьер-министр Азербайджана выразил уверенность в успешном продолжении динамичного развития двусторонних отношений.

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