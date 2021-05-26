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Телефонный террорист получил три года за «минирование» аэропорта в Геленджике

Телефонный террорист получил три года за «минирование» аэропорта в Геленджике

Суд Геленджика вынес приговор гражданину соседнего государства за ложное сообщение о минировании аэропорта.

33-летний мужчина получил 3 года колонии строгого режима.

Известно, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил по телефону в УФСБ России по Краснодарскому краю о существующей угрозе зданию аэровокзала. Проверка не выявила наличия взрывного устройства в здании.

Полиция совместно с кубанским УФСБ России смогла установить личность и местонахождение звонившего. Было возбуждено дело. Приговор суда уже вступил в силу.

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