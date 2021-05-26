В Узбекистане избрали председателя Национального паралимпийского комитета

Мухторхон Ташходжаев избран главой Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта.

Его кандидатуру выдвинул накануне на заседании Генеральной ассамблеи комитета вице-премьер и министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Глава Минтуризма и спорта отметил вклад Ташходжаева в достижения спортсменов Узбекистана на Паралимпийских играх 2016 года в Рио и Паразиатских играх 2018 года в Джакарте, передает Газета.uz.

Напомним, ранее Ташходжаев возглавлял Национальную паралимпийскую ассоциацию Узбекистана.