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В Узбекистане избрали председателя Национального паралимпийского комитета

В Узбекистане избрали председателя Национального паралимпийского комитета

Мухторхон Ташходжаев избран главой Национального паралимпийского комитета Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта.

Его кандидатуру выдвинул накануне на заседании Генеральной ассамблеи комитета вице-премьер и министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Глава Минтуризма и спорта отметил вклад Ташходжаева в достижения спортсменов Узбекистана на Паралимпийских играх 2016 года в Рио и Паразиатских играх 2018 года  в Джакарте, передает Газета.uz.

Напомним, ранее Ташходжаев возглавлял Национальную паралимпийскую ассоциацию Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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