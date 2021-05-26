Армения устроила серию огнестрельных провокаций против Азербайджана

Власти Армении продолжают провокации в отношении армии Азербайджана, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджанской Республики.

"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелам из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", - говорится в сообщении.

В то же время армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении азербайджанских постов, расположенных в окрестностях города Шуша.

Азербайджанская армия не открывала ответный огонь, к счастью, обошлось без потерь, - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.