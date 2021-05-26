Лукашенко назвал главную причину "агрессии Запада"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что страны Запада усиливают давление на республику из-за зависти, бессилия и злобы.

По мнению главы государства, таким образом агрессоры пытаются проучить, поставить на место, спровоцировать реакцию республиканского руководства. При этом, по словам Лукашенко, используются "Самые грязные методы и технологии".

"Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.