Два казахстанца погибли в ДТП с участием грузовика из Киргизии

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Авария случилась накануне, на 909 км дороги "Самара-Шымкент" близ поселка Богетсай Хромтауского района авто NISSAN PRIMERA выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик МERCEDES-BENZ под управлением гражданина Киргизии.

В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажир легковушки.

В департаменте полиции Актюбинской области рассматривают версию, по которой 61-летний водитель NISSAN уснул или не уследил за дорогй из-за усталости.