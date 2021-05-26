Пятая часть россиян планируют летний отдых в Крыму и на Кубани

Россияне считают Крым и Краснодарский край самыми бюджетными вариантами отдыха – нынешним летом каждый пятый из них планирует посетить курорты Крыма и Краснодарского края.

Согласно опросам, более 60 тыс рублей на отдых готовы потратить 9% россиян, от 40 до 60 тыс - 8% опрошенных, 16% отложили на отпуск от 20 до 40 тыс, а каждый четвертый респондент рассчитывает уложиться в сумму до 20 тыс рублей, - пишет Прайм.