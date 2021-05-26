Количество случаев заражения коронавирусом в Грузии превысило 340 тыс

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1015, скончались 28 человек.

Согласно данным официального сайта StopCov, в республике с начала пандемии по сегодняшний день зарегистрировано 340 330 случаев заражения, умерли 4682 человека.

За последние 24 часа выздоровели 1151 человек. В целом с начала пандемии вылечились 321 928 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлено 5 026 168 случаев заражения.