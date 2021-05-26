Юрий Рогулев: противоречивая позиция США помешает Байдену на переговорах с Путиным

Американской стороне будет очень сложно в настоящее время начать выстраивать диалог с Россией на уровне президентов, поскольку Вашингтон сделал слишком много для того, чтобы усложнить этот процесс. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Центра изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Рогулев, комментируя официальное объявление о переговорах президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Швейцарии в середине июня.

"Мне кажется, американские власти по ряду аспектов загнали себя в тупик, раскручивая антироссийские темы. Теперь им будет очень трудно вернуться в русло более или менее нормальных отношений, хотя США и ставят вопрос так, что они считают необходимыми стабильные и предсказуемые контакты с Россией. Сейчас это их минимальное пожелание. И тут с ними можно согласиться: наши отношения не стабильные и не предсказуемые – однако в этом нет вины России. Если они сами захотят вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, это можно было бы сделать", – прежде всего сказал он.

"К сожалению, этому не благоприятствует сама обстановка в США, причем в значительной степени к такому положению дел приложила руку сама администрация Джозефа Байдена. Напомню, с чего она начала свою деятельность: буквально через две недели после инаугурации Байдена Белый дом объявил о санкциях и заявил, что наказывает Россию за "вмешательство в выборы", какие-то нарушения и так далее, тому подобное. Поэтому необходимо констатировать, что у США сейчас крайне противоречивая позиция, которая будет мешать им самим достигать договоренностей. Однако если они этого не понимают, то о чем с ними может договориться Россия?", – обратил внимание Юрий Рогулев.

По оценке эксперта, список тем для беседы Путина и Байдена будет согласовываться в течение оставшихся трех недель. "Что точно можно сказать – ни одна из сторон не хочет проводить формальную встречу ради встречи. А это значит, что будут определены вопросы, по которым может быть достигнута хоть какая-то договоренность, и если найдено не конечное решение, то как минимум решение продолжать переговоры с целью достижения соглашения. Очевидно, что одним из таких вопросов является будущее стратегических вооружений – но он явно не будет решен на переговорах в Швейцарии", – предупредил американист.

"Скорее всего, по этой теме президенты смогут договориться о начале переговоров о разработке текста нового соглашения. Процесс таких переговоров может занять не один год, однако важно, что если Путин и Байден дадут им старт, это уже будет конкретным результатом президентской встречи. По крайней мере, начнется постоянно действующий диалог между Россией и США по стратегическим вопросам, чего сейчас нет", - добавил он.

"Ожидаемой темой является прекращение дипломатической визовой войны. Проблему можно быстро решить, поскольку это зависит исключительно от политической воли. Сегодня Путин и Байден договариваются прекратить конфликт – завтра все нормализуется. Тот факт, что между нашими странами фактически нарушены нормальные дипломатические отношения, вряд ли устраивает обе стороны. Этот вопрос определенно проще, чем вопрос о стратегических вооружениях. Подчеркну, что эту дипломатическую войну начали США, все действия России были в ответ", – указал Юрий Рогулев.

"Также, конечно, есть международные темы, которые интересуют и Россию, и США. Это и иранская проблема, и проблема Афганистана, но какие из них будут выбраны, пока неясно. Повестка дня, когда вопросы переговоров распределены по степени значимости и степени достижимости компромисса, пока находится в стадии формирования", - заключил директор Центра изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М. В. Ломоносова.

Напомним, в апреле президент США Джозеф Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.