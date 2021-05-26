Туризм в Дагестане ушел "в тень"

Согласно подсчетам руководство Дагестана в республике действует около 200 нелегальных поставщиков туруслуг. Этот показатель втрое превышает количество легально работающих предприятий этой сферы.

Они предлагают услуги по заниженным ценам, но без гарантий безопасности. В частности, недобросовестные предприниматели используют транспортные средства, не отвечающие нормам безопасности. Кроме того, низкие цены, которые устанавливают на свои услуги нелегальные турфирмы, серьезно препятствуют работе туркомпаний, действующих в рамках правового поля.

Комментируя сложившуюся ситуацию, врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов подчеркнул, что эти вопросы "требуют комиссионного решения, вовлечения всех заинтересованных надзорных ведомств и органов исполнительной власти с координацией со стороны правительства Дагестана".