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Севастопольские спецслужбы задержали наркокурьера

Севастопольские спецслужбы задержали наркокурьера

Житель Севастополя, работавший курьером одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков, стал фигурантом уголовного дела, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"30-летний житель Севастополя получал синтетические наркотические средства, а также наркотики растительного происхождения оптовыми партиями для дальнейшего сбыта наркопотребителям на территории Севастополя посредством тайниковых закладок", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Из квартиры подозреваемого в ходе обыска было изъято пять видов расфасованных и подготовленных к продаже наркотиков, всего около 460 доз.

Теперь фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Решением суда он арестован на два месяца.

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    Вестник Кавказа

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