Иномарка наехала на пенсионерку в Ставрополе

Накануне вечером на улице Шпаковской в Ставрополе произошло ДТП с участием автомобиля Toyota, в котором пострадала 86-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Иномарка двигалась со стороны улицы Доваторцев в направлении улицы Матросова и наехал на пешехода, которая, как отметил водитель, шла по проезжей части, а не по тротуару.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом таза, ноги и травму головы.

По факту ДТП ведется проверка, передает "Ставропольская правда".